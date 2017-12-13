«Певица Федая Лачын подаст апелляционную жалобу на решение Насиминского районного суда», заявил сказал адвокат певицы Тюркель Сулейманлы.

По его словам, Ф.Лачын болеет гепатитом C, а пребывание в изоляторе плохо влияет на ее здоровье. Ей опасно оставаться в тюрьме и потому мы подадим апелляционную жалобу. Если нашу жалобу не обеспечат, мы обратимся по поводу перевода Федаи ханум в лечебное учреждение. Федаи ханум сама пришла на следствие и была задержана. Она не уклонялась от следствия и не может повлиять на него».

Отметим, что сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест для Федаи Лачин. Суд ходатайство не обеспечил.