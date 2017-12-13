На проходящем в Стамбуле экстренном заседании Организации Исламского Сотрудничества была принята итоговая Декларация.

Как сообщает АПА, в подписанной участниками саммита Декларации отмечается, что ОИС объявляет Восточный Кудс (Иерусалим) столицей Палестины, и призывает страны мира находящийся под оккупацией Восточный Кудс признать в качестве столицы государства Палестины: «Если США не отзовут незаконное решение, то они будут нести ответственность за его последствия. Решение США означает попирание прав палестинского народа».

В документе подчеркивается, что Совет Безопасности ООН должен проработать документ в связи со статусом Восточного Кудса.

Отметим, что на проходящем в Турции саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.