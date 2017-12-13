Меган Маркл, которая совсем недавно перебралась из Ванкувера (Канада), где она снималась в сериале «Форс-мажоры», в Лондон, уже успела обзавестись в Британии подружкой. Ей, как оказалась, стала Виктория Бекхэм!

Как утверждает издание 7Дней со ссылкой на информатора издания «The Sun», поведавшего эту историю, Меган и Виктория в первый раз случайно столкнулись на светском мероприятии. Они разговорились и обнаружили массу общих интересов — ведь обе модницы и тщательно следят за своей внешностью.

Меган была очень рада завести дружеский контакт в Лондоне, где она еще не вполне прижилась. К тому же, Виктория снабдила ее массой бесценных советов.

Прежде всего, миссис Бекхэм порекомендовала Маркл своего личного косметолога — Сару Чепмен и добилась того, чтобы Меган смогла к ней записаться. Ведь для того, чтобы попасть к Чапмен, «простым смертным» приходится ждать по шесть месяцев. Не меньше Меган была признательна Виктории и за другую «наводку» — на любимый парикмахерский салон Бекхэм. К тому же, супруга знаменитого в прошлом футболиста, которая владеет обширной фэшн-империей, и слывет экспертом в области моды, дала, как считает Меган, ей совершенно бесценные советы. Что сейчас для Маркл, у которой на весну будущего года назначена свадьба с принцем Гарри, очень важно.

Напомним, о помолвке Гарри с Меган было официально объявлено в конце прошлого месяца. Как стало известно, они сыграют свадьбу в Виндзорском замке, а венчание состоится в часовне при дворце, где в свое время состоялось крещение самого Гарри.