Решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, противоречащее международному праву и резолюции Совета безопасности ООН, и перенос посольства США в этот город, вызывает у нас большую обеспокоенность.

Об этом в среду, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима в Стамбуле.

«Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в этот город вызывает у нас беспокойство. Это решение негативно повлияет на справедливое и всестороннее урегулирования палестино-израильского конфликта, может иметь опасные последствия для Ближнего Востока. Считаю, что США должны пересмотреть данное решение», — сказал Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта по принципу двух стран, Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан вносит значительный вклад в дело продвижения исламской солидарности. «2017 год объявлен в Азербайджане «Годом Исламской солидарности». До конца декабря в Баку пройдет международная конференция с целью исламского сотрудничества и взаимной поддержки», — отметил он.