12 декабря – особая дата для каждого азербайджанца, в каком бы месте земного шара он не проживал. В этот день весь народ чтит память своего великого сына, общенационального лидера, который вывел Азербайджанскую республику в XXI век – Гейдара Алиева.

Он ушел из жизни 14 лет назад, но его помнят и любят еще сильнее, его наследие обретает еще большее значение и влияние. 12 декабря азербайджанцы по всему миру склоняют головы, вспоминают о сложнейшем жизненном пути Гейдара Алиева и благодарят за все, что он сделал для страны и народа.

Не стал исключением и российский город Ульяновск, где девять лет назад был установлен первый в России памятник азербайджанскому лидеру и создана площадь его имени. Активисты Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА) собрались на площади и возложили цветы к подножию монумента. Выступая перед земляками, председатель УРАНКА Ислам Гусейнов сказал:

— Гейдар Алиев – это звезда азербайджанского народа. Звезды обладают такой большой внутренней энергией, что распространяют свой свет на огромные расстояния в течение больших периодов времени. И даже когда звезда умирает и перестает отдавать свою силу, ее свет еще тысячи лет продолжает освещать вселенную. Гейдар Алиев ушел из жизни 14 лет назад, но его свет по прежнему с нами – он освещает нам путь (цитата по азербайджанскому интернет-порталу vesti.az).

Ислам Гусейнов также рассказал об основных вехах жизни Алиева, о том, как он связан с судьбой Ульяновска, подчеркнул его роль в становлении азербайджанской государственности и установления дружеских отношений между народами Азербайджана и России:

— В начале двухтысячных решалось, по какому вектору будут развиваться отношения между нашими странами. И мудрые президенты Гейдар Алиев и Владимир Путин отмели все неподходящие варианты и выбрали максимально близкий и максимально дружеский формат. Те договоренности между двумя лидерами продолжают определять и межгосударственные связи, и положение диаспор внутри наших стран.

Председатель УРАНКА рассказал единомышленникам о планах диаспоральной работы на следующий год: будут продолжены культурные, социальные и благотворительные проекты автономии, готовится к проведению очередной Кубок Дружбы народов по мини футболу, планируются мероприятия, укрепляющие контакты между Ульяновском и Азербайджанской республикой, в особенности – с городом Гянджа.

— Пусть пример Гейдара Алиева вдохновляет всех нас на самоотверженный труд ради нашего народа, — сказал Ислам Ровшанович в завершение.