Депутат Госдумы России Николай Коломейцев (КПРФ) просит проверить выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского на соответствие депутатской этике, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Прошу проверить выступление Жириновского, насколько оно соответствует этике», — обратился Коломейцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев не переходить на личности в ходе дискуссии.

«Это политическая культура», — подчеркнул он.

Володин запросил стенограмму выступления Жириновского.

«Постараюсь до конца к этому вернуться. Если там есть переход на личности. Остальное давайте обсуждать в рамках фракции в рамках Совета Думы», — указал Володин.

Жириновский обрушился с резкой критикой на коммунистов и последствия 70-летнего управления государством.

«Прекратите говорить такие вещи, партия, которая вооруженным путем захватила власть — это партия преступников. И надо не праздновать годовщину вашего преступного захвата власти, а под суд отдавать тех кто еще жив сегодня. Это чудовищно. Захватить власть, расстрелять рабочих, которые выступили в защиту Учредительного собрания — и продолжают говорить», — сказал, в частности, Жириновский.