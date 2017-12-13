«Иногда высказывается мнение, что на этот раз власти выдвинут иную кандидатуру, в качестве единого кандидата упоминается имя первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Однако, вероятнее, кандидатом властей снова станет президент Ильхам Алиев. По-моему, кандидатура Мехрибан Алиевой может быть вариантом «Б» для властей. В настоящее время авторитет Мехрибан Алиевой и без того высок. Если не произойдет ничего чрезвычайного, вероятнее всего, кандидат в президенты не изменится».

Как передает Minval.az, об этом учредитель и главный редактор газеты «Айна-Зеркало», председатель Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы сказал в интервью сайту Ölkə.Az, говоря о предвыборной атмосфере в стране.

Кроме того, он прокомментировал недавне избрание президентом Европейского союза гимнастики генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана Фарида Гаибова:

«Это большой успех. Безусловно, успех Фарида Гаибова обеспечила в основном первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Потому что, если бы Фарид Гаибов не работал в Федерации гимнастики Азербайджана, и Мехрибан Алиева не уделяла бы ему внимания, не создавала условия, не поощряла, то невозможно было бы добиться этого успеха. Хоть эта должность и не пожизненная, я считаю это успехом для страны».

По мнению Э.Шихлы, вице-президент Мехрибан Алиева выбирает в свою команду не склонных к взяточничеству, умных, способных и талантливых лиц:

«В этом заключается ее главный успех. Например, выдвижение в качестве единого кандидата Мехрибан Алиевой могло быть дать ход очень интересному процессу. Да, президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева – члены одной семьи, у них одинаковое мировоззрение. Но хочу особо подчеркнуть один момент. В команде президента Ильхама Алиева на основных высоких должностях представлены кадры, работающие со времен покойного президента Гейдара Алиева. Возможно, в связи с освобождением какого-то чиновника от должности у Президента имеются определенные моральные обязательства. Мехрибан ханум же напрямую не работала ни с кем из этих людей…

Сейчас я не могу высказать точное мнение по поводу того, чью кандидатуру выдвинут на президентских выборах в следующем году – Ильхама Алиева или Мехрибан Алиевой. Но по моему мнению, независимо от того, кто станет следующим президентом Азербайджана, кадры с провинциальным мышлением должны быть полностью отстранены. Иначе, перспектива не очень радужная», — подчеркнул председатель Объединения журналистов Азербайджана.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут в 2018 году.