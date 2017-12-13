«Весну 2018 года мы встретим без армяно-турецких протоколов».

Об этом сказал находящийся с визитом в Греции глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«Уверен, наш подход к отношениям с Турцией интересует вас. Вы знаете, что по инициативе президента Армении нормализация отношений с Турцией началась с подписания протоколов в Цюрихе в октябре 2009 года. Однако по сей день эти протоколы ратифицированы не были, поскольку Турция выдвинула противоречащие духу и тексту документов безосновательные условия. Эти протоколы не могут оставаться в роли постоянных заложников, поэтому президент Армении в сентябре с трибуны генассамблеи ООН заявил, что Армения ликвидирует эти протоколы, так как в их претворении в жизнь нет прогресса», — сказал министр страны-оккупанта.