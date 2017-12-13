СМИ, и в частности, британская газета Daily Mail, обращают внимание на инцидент, произошедший на базе Хмеймим 11 декабря — во время короткого визита в Сирию президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет портал newsru.co.il.

Российский лидер направлялся в сторону почетного караула. Отставший от него президент Сирии Башар Асад попытался догнать гостя, но российский военнослужащий останавил его, задержав рукой. Асад не смог скрыть удивления, но подчинился приказу.

По мнению экспертов, этот инцидент как нельзя лучше отражает ситуацию, сложившуюся в Сирии. Асад, который смог сохранить власть только благодаря российской интервенции, является не лидером суверенного государства, а властителем протектората.