В тюрьмах по всему миру находятся 262 журналиста

В 2017 году в тюрьмах по всему миру содержатся 262 журналиста, что является новым рекордным показателем. Об этом говорится в сообщении международного Комитета защиты журналистов.

Сообщается, что, по данным ежегодной переписи Комитета, в тюрьмах по всему миру находятся 262 журналиста. Это является новым рекордом после исторического максимума на уровне 259 арестованных в прошлом году.

Также сообщается, что второй год подряд более половины из общего числа арестованных журналистов находится в Турции, Китае и Египте, а именно 134 работника СМИ, или 51% от общего количества.

По данным Комитета, почти три четверти журналистов попадают в тюрьму по антигосударственным обвинениям. В то же время число арестованных по обвинению «ложных новостях» достигло 21, что также является рекордным значением.