Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США «никогда не были честным посредником (в ближневосточном мирном процессе. — ред.) и никогда им не будут», а также «не уважают законные права палестинцев».

Как передает РБК, об этом Роухани написал на своей странице в Twitter, комментируя решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

«Недавнее решение американского лидера ясно показало, что США стремятся только максимально обеспечить интересы сионистов и не уважают законные права палестинцев. США никогда не были честным посредником и никогда не будут», — сообщил Роухани.

The recent decision by the US admin made it clear that the US is only seeking to secure the maximum interests of the Zionists and has no respect for the legitimate rights of Palestinians. The US has never been an honest mediator and will never be. #FreePalestine #OIC

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 13 декабря 2017 г.