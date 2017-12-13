В немецком городе Беккум, земля Северный Рейн-Вестфалия, 145-килограммовая женщина упала в ванну, не смогла выбраться и через несколько дней умерла. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает издание Daily Mirror.

По утверждению мужа погибшей, он услышал грохот из ванной комнаты, а когда прибежал, увидел, что его супруга лежит в ванне, полка разбита, кругом валяются осколки. Он предложил помочь, но женщина наотрез отказалась.

Муж оставил ей мобильный телефон и сказал: «Если нужна помощь, проси сама. От меня ты ее все равно не хочешь». В течение нескольких дней его жена лежала в теплой воде и играла на планшете. Мужчина приносил ей кофе и газеты, кормил и давал лекарства.

Через 13 дней он позвонил в экстренные службы. К моменту их приезда женщина была мертва не менее двух дней. Причиной смерти предположительно стало воспаление легких.

Мужа погибшей арестовали. Его обвинили в том, что он бросил жену в беспомощном состоянии, в результате чего она умерла. На суде мужчина отверг обвинения, сославшись на то, что супруга отвергла его помощь. Рассмотрение дела продолжится в январе.