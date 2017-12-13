«Газпром Армения» построит обходные участки для трех газопроводов у границы с Азербайджаном. Об этом говорится в программе компании на 2018-20 годы, утвержденной на заседании государственного регулятора (Комиссии по регулированию общественных услуг).

Обходные участки строят для приграничных участков магистрали, построенной во времена СССР, из азербайджанского Газаха в Ереван. По понятным причинам, газ оттуда больше не идет, но на армянской стороне газопровод до сих пор используют, отмечает «Спутник».

Еще в 1992 году для него построили резервную ветку из Грузии (Красный Мост — Алаверди). А теперь она и сама нуждается в обходной петле, ради дополнительной безопасности, пояснил генеральный директор «Газпром Армения» Грант Тадевосян.

Наконец, еще один обходной путь построят для ветки из Красного Моста в приграничный город Берд на северо-востоке Армении.

Всего на этих трех участках проложат чуть меньше 40 километров труб. Они должны повысить безопасность газотранспортной системы.

ЗАО «Газпром Армения» (100%-я дочка ПАО «Газпром») – оператор газотранспортной сети Армении.