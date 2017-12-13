В Красноярском крае потеряли урну с прахом певца Дмитрия Хворостовского, передает «Газета».

По данным издания, местные чиновники не могут ответить журналистам на вопрос о местонахождении останков артиста. В местном правительстве журналистов направили в минкульт, однако и там на вопросы прессы не смогли ответить.

Согласно завещанию Хворостовского, его прах был разделен на две части. Первую захоронили на Новодевичьем кладбище Москве, вторую доставили на родину артиста, в Красноярский край.

В июне 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона, после чего вернулся на сцену. В конце 2016 года его здоровье ухудшилось. Певец умер 22 ноября.