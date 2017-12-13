России известна позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по палестино-израильскому конфликту, в данном случае она не совпадает с позицией Москвы, которая хорошо известна.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, назвал Израиль «террористическим государством» и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на действия США, признавших город столицей Израиля.

«Нам известно о такой позиции главы турецкого государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к заявлению Эрдогана.

На вопрос, считает ли Россия такую позицию полезной для палестино-израильского урегулирования, Песков ответил: «Мне нечего добавить к сказанному».

«Мы знаем эту позицию, она в данном случае не совпадает с нашей позицией. Позиция России по Иерусалиму, по ближневосточному урегулированию очень хорошо известна», — добавил пресс-секретарь главы государства.

На прошлой неделе президент США Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.