Скандальные процессы вокруг бывшего министра налогов Фазиля Мамедова, отстраненного от своего поста распоряжением президент Ильхама Алиева, продолжаются. Хоть и говорилось о том, что Фазиль Мамедов был снят с поста по состоянию здоровья, но представление коллективу Минналогов нового министра Микаила Джаббарова в присутствии руководителя Администрации Президента Рамиза Мехдиева говорит о серьезности этого вопроса. Кроме того, как заявил считающийся «рупором» властей депутат Сиявуш Новрузов, если кого-то снимают с должности, значит в его работе имеются недостатки. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

Экс-министр в заявлении СМИ отметил, что «Господин президент своим распоряжением освободил меня от должности. Полномочия принимать это решение принадлежат президенту и не обсуждаются. Я выражаю свою благодарность. Как считает нужным президент, так тому и быть. У меня есть небольшие проблемы со здоровьем, но со мной все в порядке, не волнуйтесь. Выражаю благодарность журналистам».

Как заявляют, глава Администрации Президента Рамиз Мехдиев побывал в день увольнения Фазиля Мамедова в министерстве и говорил крайне жестко. На заседании под руководством Р.Мехдиева он использовал выражения, указывающие на то, что будут начаты расследования в отношении лиц, представленных в бывшем руководстве Минналогов. Рамиз Мехдиев очень жестко расценил действия Фазиля Мамедова в отношении предпринимателей.

Безусловно, после увольнения Фазиля Мамедова в его команде начнутся «чистки». Как заявляет источник газеты, из-за дефицита бюджета команду Фазиля Мамедова пока не трогают. Однако отмечается, что ситуация изменится в 2018 году.

Привлекает внимание официальная информация Верховного суда, распространенная через день после увольнения Фазиля Мамедова. В распространенной 6декабря информации говорится:

«В административно-экономических судах в 2016 году было рассмотрено 869 исков лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в отношении структур Министерства налогов, в первой половине 2017 года было рассмотрено 869 исков предпринимателей к Министерству налогов, всего было рассмотрено 1 087 жалоб». По информации АПА, об этом сообщил председатель административно-экономической коллегии Верховного суда Азербайджана Хикмет Мирзоев. Г.Мирзоев сказал, что решения по 688 делам (63,3%) были в пользу налогоплательщиков. 184 иска (16,9%) не были удовлетворены, 215 исков (19,8%) были признаны невозможными.

«С сожалением хочу отметить, что в некоторых СМИ публикуется несоответствующая действительности и предвзятая информация по поводу рассматриваемых в судах дел. Судя по этим статьям формируется неверное мнение, якобы суды отклоняют жалобы граждан, предпринимателей и юридических лиц в отношении административных органов и не защищают их законные права. Безусловно, это не так. Отмеченные мною ранее факты и статистика рассмотренных дел опровергают эту предвзятую и неверную информацию СМИ. Обнародованные цифры показывают, что судебные тяжбы с налоговыми органами в большинстве случаев завершаются в пользу занимающихся предпринимательской деятельностью лиц. По состоянию на 1 ноября 2017 года, в республике зарегистрировано 902 тысяч 303 налогоплательщика. Из них 399 тысяч 774 налогоплательщика своевременно платят налоги. Учитывая общее число налогоплательщиков, такое небольшое число налоговых споров, рассмотренных в судах, говорит о том, что в большинстве случаев граждане и предприниматели выполняют свои налоговые обязательства», — отметил Хикмет Мирзоев.

Издание вопрошает: Разве пока Фазиль Мамедов был министром, Верховный Суд распространял такую информацию? Высказывалось ли мнение, что одно из главных министерств страны «принимало незаконные решения»?

«Отстранение от должности Фазиля Мамедова – это не увольнение простого министра. Его бы не уволили к концу года, в период дефицита бюджета. Даже если бы он был болен, то вынужден был бы работать. Не верится, чтобы министр, у которого 18 советников, не справился бы с работой из-за болезни. Фазиль Мамедов, заявив о том, что «немного болен», направил месседж, что может продолжить работу.

Теперь Фазиль Мамедов и его команда находятся в неопределенности и с волнением ждут решения своей судьбы. Ходит информация о том, что министр был уволен из-за присвоения 4 миллиардов манатов. Команда Фазиля Мамедова серьезно обеспокоена этим.

Есть информация, что являющиеся кадрами Фазиля Мамедова на местах главы Исполнительных властей тоже находятся в замешательстве.

В редакцию «Ени Мусават» поступила очень интересная информация по этому поводу. На прием к главе ИВ Шамкирского района, который неофициально находится под патронажем экс-министра, Алимпаше Мамедову в понедельник пришла местная предпринимательница.

В СМИ и раньше выходила информация о том, что занимавший ранее ответственный пост в Минналогов нынешний глава ИВ Шамкирского района А.Мамедов не принимал посетителей и грубо обращался с ними. В лучшем случае жалобщиков принимали другие работники ИВ. Но в понедельник произошло иначе.

По указанию Алимпаши Мамедова в начале года с фасада дома торжеств, принадлежащего женщине-предпринимателю, была демонтирована облицовка. Ранее Алимпаша Мамедов говорил, что эта облицовка ему не нравится, и он собирается облицевать аглаем. Но по прошествии времени он так этого и не сделал. В ИВ предпринимательнице заявили, что родственнику Фазиля Мамедова, представителю управления шамкирского городского территориального единства Шамкира Чингизу Гасанову будет поручено купить ее дом торжеств. Но и это обещание не было выполнено, 2 месяца назад Чингиз Гасанов неожиданно пропал. Говорят, что он взял 10 миллионов манатов, выделенные на благоустройство города, и покинул страну, поэтому был отстранен от должности. Сообщалось, что демонтаж облицовки дома торжеств происходил напрямую под руководством Чингиза Гасанова. После демонтажа облицовки в этом доме торжеств никто не играл свадьбу. Обивавшей пороги ИВ предпринимательнице помощники Алимпаши Мамедова говорили «подождите, здание будет куплено». Но на этот раз женщину принял сам глава ИВ.

Женщина напомнила Алимпаше Мамедову об увольнении 2 месяца назад Чингиза Гасанова и неделю назад Фазиля Мамедова и стала кричать, что ей обещали облицевать здание аглаем.

«Вы мне обещали облицевать, но не сделали этого. Отправили Чингиза, а он сбежал, сказали, что получите разрешение Фазиля Мамедова и купите дом торжеств, а Фазиля Мамедова уволили», — сказала предпринимательница, потребовав облицовки здания.

Алимпаша Мамедов постарался успокоить женщину, попросил ее говорить спокойно. Женщина ответила, что «до сих пор вы повышали голос, а теперь я. Или отдайте мои деньги, или облицуйте здание».

Как отметил источник, в другое время Алимпаша Мамедов силой выставил бы женщину за дверь, да и вообще, не принимал бы ее. Но сейчас он находится в трудном положении, поэтому старается сделать все, чтобы на него не жаловались.

В другой информации говорится, что Алимпаша Мамедов в прошлую пятницу вместе с главой ИВ Гедабекского района Рамизом Едияровым отправились в Баку к главе ИВ Бинагадинского района Халеддину Искандерову. Находящиеся в безвыходном положении главы ИВ спросили, что происходит у Халеддина Искандерова, который является близким родственником Фазиля Мамедова, и передавал Алимпаше Мамедову и Рамизу Едиярову его поручения. Однако Халеддин Искандеров не сказал им ничего обнадеживающего, поручив им устранить все беззакония и решить проблемы в возглавляемых ими районах.

Как пишет сайт Modern.az, после увольнения Фазиля Мамедова в Минналогов начались серьезные проверки в связи с ним и его окружением. Сообщается, что у экс-министра отобрали 100 гектаров земли в Шамкире. Ни для кого не секрет, что время от времени в СМИ выходили материалы про проведенные экс-министром работы и реализуемые проекты в Шамкирском районе, который полностью был по его контролем. Отмечается, что скандал в связи с расследованием, проводимым в отношении руководившего 17 лет Минналогов Фазилем Мамедовым еще впереди. Видимо, переживания в команде Фазиля Мамедова так усугубились, что члены команды прилагают усилия, чтобы не попасть в тюрьму. В скором времени мы станем свидетелями того, какая судьба ожидает команду Фазиля Мамедова», -резюмирует газета.