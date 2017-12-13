Говорят, что мы равны перед законом. Но так ли это на самом деле?

В последнее время, читая в СМИ о беспределе, творимом отпрысками чиновников и минимальных мерах наказания, которые зачитывают представителям «золотой молодежи» в суде (хотя любой другой гражданин получил бы за аналогичную провинность, как говорится, «по полной катушке), невольно в голову закрадывается мысль о том, что УК АР – не для всех одинаков, Фемида снимает с глаз повязку и чаша ее весов справедливости сильно колеблется, если служителю Богини Правосудия предложить пачку зеленых долларов.

На самом деле, так быть не должно, Закон неподкупен и обжалованию не подлежит – это АКСИОМА. И то, что происходит сегодня в нашей стране в области судопроизводства — есть ни что иное как самый настоящий беспредел. В частности, автор этих строк имеет ввиду подтасовку фактов, умышленное смягчение наказания, оттягивание срока судебного разбирательства – в том случае, если «золотой мальчик» совершил какое-то серьезное правонарушение, подхваченное и растиражированное местными СМИ.

Стоит отметить, что еще в 2013 году президент Азербайджана Ильхам Алиев признал тот факт, что дети высокопоставленных чиновников ведут себя нагло, оскорбляют людей, не уважают высокие нравственные ценности в обществе. «Дети должностных лиц ведут себя нагло, оскорбляют людей, не могут вести себя, — сказал И. Алиев. «Кто наделил их таким статусом? Тех людей, на которых они надеются, на должности назначил я. И я, когда посчитаю нужным, уволю их. Если я еще раз узнаю, что чей-то член семьи совершил хулиганство, не умеет вести себя, то этот человек будет арестован, а отец уволен с работы», — строго предупредил глава Азербайджана.

Но, скорее всего, некоторые чиновники просто не поняли, или не восприняли слова президента всерьез. Беспредел продолжается. Несомненно в СМИ попадают особо резонансные проступки «золотой молодежи».

Яркий пример типичного поведения чиновничьего отпрыска, пожалуй, стоит привести. Вугар Алекперов — сын Физули Алекперова – бывшего министра Труда и соцзащиты, брата главы ИВ Исмаиллинского района Низами Алекперова, был так называемой «первой ласточкой». Пока доведенный до отчаяния народ не сверг зарвавшихся братьев Алекперовых, пока СМИ не начали активную бомбардировку фактами, никто из нас, простых смертных, не знал и даже не ведал о поведении «золотого мальчика» Вугара Алекперова, который, как выяснилось, мог в любое время на своей роскошной тачке сбить человека только за то, что человек переходил дорогу перед его машиной. Никто не знал о том, как В. Алекперов унижал сотрудников общепита, как цинично и нагло отзывался о женщинах, как закрывал для своего проезда и кайфа целые улицы и рестораны. Все эти факты всплыли после того, как обрушилась бизнес-империя братьев Алекперовых.

А двое погибших в результате аварии, произошедшей по вине находившегося за рулем в пьяном виде Халида Мадатова – сына бывшего заместителя председателя ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Мубариза Мадатова?

А беспредел сына начальника Налогового управления №14 Фахрaддина Алиева — Магеррама, который в декабре 2015 года ранил из винчестера несколько человек в поселке Локбатан?

За поведение своих сынков, конечно же, расплачиваются родители. Так, начальник отдела следственного контроля Прокуратуры города Баку Рамиз Набиев был освобожден от должности на основании заявления по собственному желанию. А заявление это он написал после того, как его сын — Эльвин Набизаде — на своей странице в Facebook демонстрировал фото принадлежащих ему дорогих автомобилей, что вызвало негативный резонанс и осуждение в обществе.

Сын директора Фонда социального развития вынужденных переселенцев при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Аяза Оруджева Исмаил совершил в Бинагадинском районе преступление с использованием огнестрельного оружия.

22 августа этого года сын заместителя главы исполнительной власти Наримановского района Баку Шахмара Ибадова Эльмир Ибадов находясь за рулем автомобиля марки Range Rover, сбил пожилую женщину и скрылся с места события. Женщина скончалась на месте.

А потому, глядя на то, как себя ведут представители так называемой «золотой молодежи», не особо уже и удивляешься, ибо подобное поведение, в принципе, нормально для представителей этой прослойки нашего с вами общества.

Наверное, все слышали фразу: чем человек богаче, тем более испорчен его ребенок. Но однозначно это не так.

Предлагаю эксурс в семьи всемирно известных миллионеров и миллиардеров, чьи дети воспитаны по-другому.

Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 89 миллиардов долларов, своих детей, судя по всему, не сильно балует. Иначе он вряд ли бы пожертвовал внушительную сумму на благотворительность и при этом отказался от создания трастовых фондов для своих детей. Как говорит Гейтс, Дженнифер, Рори и Фиби таким поступком отца очень гордятся.

Старшая дочь Гейтсов Дженнифер (в этом году ей исполнился 21 год) учится в Стэнфорде и принимает участие в конных скачках, выступая за команду the US Equestrian team. Несмотря на то что ее отец — один из самых известных мировых технических магнатов, Дженнифер росла с ограниченным доступом к различным гаджетам.

Младшая дочь президента испанской компании Inditex, владеющей сетью магазинов Zara, Марта Ортега-Перез, чье состояние оценивается в 64 миллиарда долларов, тоже пошла по стопам своего отца, который учил дочь с юности жить без привилегий: в семейном бизнесе it-girl девушка начинала с самых низов: работала продавцом-консультантом в магазине Bershka в Лондоне, затем клерком в отделе продаж в Барселоне, а также на производстве в Шанхае. Сейчас 30-летняя дочь «короля демократичной моды» трудится в центральных офисах Inditex и готовится перенять у отца бразды правления холдингом Inditex.

Марк Цукерберг, основатель всеми нами любимого Фейсбука (собственный капитал: 9,4 миллиарда долларов). Но 30-летний Марк ведет удивительно скромный образ жизни: он купил дом за 7 миллионов долларов в Лос-Анжелесе, но очевидно, что стоимость этого дома значительно меньше тех сумм, которые Цукерберг может себе позволить. Цукерберг владеет автомобилем Акура (премиум класс Хонды) и практически каждый день ходит в простой футболке и обуви.

Его свадьба с Присциллой Чан отмечалась во дворе его дома, а во время медового месяца в Италии пара была неоднократно замечена в Макдональдсе.

Ингвар Кампрад, основатель сети магазинов IKEA (собственный капитал: 3 миллиарда долларов США) пару лет назад ездил на 15-летнем автомобиле Вольво, и всегда летает эконом классом. Скромный образ жизни он поддерживает и у себя дома в Швейцарии – мебель в его доме вся из IKEA. Журналисты сообщают, что часто видят Ингвара Кампрада с супругой и детьми в дешевых ресторанах и торгующимися на рынке из-за цены.

Да и наш знаменитый предок — миллионер Гаджи Зейналабдин Тагиев — широко занимался благотворительностью, и детей своих воспитывал в максимальной скромности.

Думаю, этих трех эпизодов вполне достаточно, чтобы увидеть существенную разницу в воспитании и уважении к заработанным родителями деньгам.

Сегодня мы наблюдаем картину полного упадка: дети чиновников и олигархов (чего уж там скромничать) за каждую хорошую отметку получающие в подарок от папы различного рода финансовые поощрения (начиная от суммы карманных карманных денег, за которую среднестатистический гражданин иногда по 2-3 месяца работает, и заканчивая ноутбуком «Luvaglio» и скромным автомобилем марки «Мерседес-«Gelandewagen») начинают откровенно борзеть с самого раннего возраста, потому что к их услугам все прелести легкой богатой жизни (а ближе к совершеннолетию и элитный алкоголь, и наркотики).

Конечно же, читатель совершенно справедливо заметит, что в любой социальной прослойке есть и хамы, и хулиганы, и наркоманы с алкоголиками, и, конечно же, будет прав. Но есть все же одно очень весомое НО, против которого бессильны все аргументы: если вышеперечисленным грешит сын простого среднестатистического гражданина Азербайджана, то его пристрастия на 100% будут иметь самые фатальные последствия: прежде всего, шалопай ответит по полной строгости Закона: сначала расследование, затем — суд, после которого провинившийся гражданин пойдет прямо этапу. Он отсидит свой срок и вернется в жизнь — максимум банальным рецидивистом с абсолютно утраченным моральным кодексом, минимум – исправившимся человеком, задумавшимся о Боге и о скромном образе жизни (что, конечно же, маловероятно).

А что будет с сыном чиновника, попавшемся на аналогичном проколе? Ответ на поверхности: он мало того, что не отсидит (ибо наш самый «неподкупный суд в мире» постарается максимально смягчить приговор), он и дальше будет продолжать свои бесчинства, абсолютно уверенный, что ему за эти бесчинства ничего не будет: папино положение и деньги слишком сильный антиоксидант, позволяющий отпрыску жить по-полной (пока папа – дедушка, дядя и так далее – в немилость не впали у кого повыше). А после… да хоть трава не расти.

Неправильно было бы не заметить, что происходит после всех этих наездов и выстрелов, которые совершили «золотые детки» в пьяном или наркотическом угаре. Да, их не наказали ни суд, ни прокуратура, ни суд старика Линча. Всю тяжесть проступков и преступлений своих отпрысков берут на свои плечи высокопоставленные родственники, которые – в лучшем случае – начинают замазывать грехи жирным денежным слоем, либо начинается жесткий прессинг на жалобщика или потерпевшего: дескать, не заткнешься – в канаве найдут с веревкой на шее (второй вариант, как правило, предлагается после отказа принять первый). Но отмечу, что оба варианта работают безотказно. Вот и забирают свои жалобы и заявления из судов и прокуратур пострадавшие в результате беспредела, совершенного чиновничьими отпрысками граждане, потому что не просто жить хочется, но еще и хорошо жить. В любой цивилизованной стране чиновника, решившего купить правосудие, не просто лишили бы должности, но и посадили бы на долгий срок, лишив всех финансовых и имущественных привилегий. А в нашей стране, где Закон не для всех одинаков, наказания за попытку купить этот закон, никогда не последует.

Что же касается граждан, забравших свое заявление исключительно из-за крупной суммы компенсации, полученной из рук родственника убийцы их отца – то тут однозначно слов просто нет. И это тоже своего рода преступление. Хотя, в стране, где все покупается – в том числе и совесть, и честь – это не странно, что продается еще и память. Возьмут деньги и скажут «Шукюр!», а, может быть, и в ножки поклонятся «благодетелю» за то, что «не оставил».

Что ж, это тоже закономерность: продажен Закон – продажны и граждане, которых он «защищает». Такая же закономерность и извечная проблема: почему одним можно, а другим – нельзя? Ответ на поверхности: в Азербайджане Закон не для всех одинаков, ибо тех, кто влиятелен и богат он обходит стороной, а тех, кто не имеет ничего – наказывает по всей строгости.

К сожалению, это не лечится…

Яна Мадатова

Minval.az