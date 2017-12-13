Президент Турции Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на его признание США столицей Израиля.

«Растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля. Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль – это террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины. Это решение значит наказать палестинцев, которые желают мира. Если сравнивать территории Израиля и Палестины в 1947 году и сейчас, то мы ясно увидим, что Израиль – оккупант и террорист», — заявил Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Он поблагодарил страны, которые осудили решение Трампа.

«Незаконное решение США поддержал лишь Израиль, продолжающий оккупацию Иерусалима. Благодарим все страны, которые не признали нелегитимное решение. В ходе переговоров, проведенных со многими мировыми лидерами, в том числе Папой Римским Франциском, был продемонстрирован решительный подход к теме Иерусалима.

Я верю, что 196 стран – членов ООН покажут свою правильную позицию. США может быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит», — констатировал турецкий лидер (цитата по Анадолу).