Семья российского бизнесмена азербайджанского происхождения Игоря Бабаева, которой принадлежат 89,5% акций в группе компаний «Черкизово», рассматривает вопрос продажи всего бизнеса.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. Так, семья Бабаева ведет переговоры с тайской CP Foods, а также с основным владельцем группы «Русагро» Вадимом Мошковичем. Между тем, представитель «Черкизово» планы по продаже бизнеса отрицает. В CPF переговоры с «Черкизово» не комментируют, но заявляют, что заинтересованы в построении вертикальной интеграции на всех рынках. В «Русагро» отказались от комментариев.

Источник «Коммерсантъ» говорит, что владельцы «Черкизово» оценивают группу в 2 млрд. долларов.

«Черкизово» объединяет восемь кластеров по производству мяса птицы, 15 свиноферм, четыре мясоперерабатывающих предприятия и пр. В 2016 году группа, по собственным данным, занимала 10% рынка птицеводства в натуральном выражении, 5% рынка свиноводства и 6% рынка мясопереработки. Выручка «Черкизово» в январе-июне 2017 года выросла на 12% до 43,3 млрд. рублей, чистая прибыль — в 5,4 раза до 5,1 млрд. рублей.