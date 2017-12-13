Коллегия Министерства образования утвердила «Правила перевода, восстановления и получения академического отпуска получающих базовое медицинское образование на уровнях бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений».

Как сообщает АПА, указанные Правила регулируют перевод студентов из одного учебного заведения в другой, либо с одной образовательной программы на другую, а также исключение, восстановление и получение академического отпуска.

Правила распространяются на все высшие учебные заведения Азербайджанской Республики независимо от подчинения, вида собственности и организационно-правовой формы (за исключением высших учебных заведений особого назначения). Перевод бакалавров, получающих медицинское образование, в другой вуз, изменение специальности и (или) формы получения образования, восстановление в вузе и возвращение из академического отпуска проходит в период летних и зимних каникул. Не допускается переход обучающихся в магистратуре студентов с одной специальности (специализации) на другую. Получающие образование на указанном уровне могут только изменить форму получения образования, перейти во время первого учебного года в другой вуз на ту же специальность (специализацию), исключенные же имеют право на восстановление в вузе, где получали образование по своей специальности (специализации). Перешедшие из одного вуза в другой, поменявшие специальность и восстановленные студенты (за исключением перевода на ту же специальность на основании государственного заказа) могут продолжать обучение только на платной основе.

Не допускается перевод или восстановление в азербайджанские вузы студентов из не аккредитованных в стране иностранных вузов. Независимо от формы оплаты перевод студентов из одного вуза в другой, либо с одной специальности на другую, а также восстановление отчисленных студентов (исключая восстановление по своей специальности в вузе, где он ранее обучался), осуществляется после согласования с Министерством образования. Переводы и восстановления в вузы, находящиеся в подчинении других министерств, государственных комитетов и управлений, согласовывается с соответствующей структурой и Министерством образования. Перевод студента из одного ВУЗа (специальности) в другой, восстановление и возвращение из академического отпуска рассматривается с учетом предыдущих достижений в рамках «Порядка организации кредитной системы обучения на уровне бакалавриата и магистратуры, базового медицинского образования и магистратуры Национальной Академии Наук Азербайджана». Восстановленные, переведенные или поменявшие форму обучения студенты будут платить за обучение сумму, которая предусмотрена для соответствующих групп (за исключением студентов, которые обучаются по госзаказу).