«Одним из самых распространенных методов увеличения донорского банка является использование органов умершего человека. В настоящий момент государство ведет работу над концепцией трансплантации органов умершего человека».

Как сообщает АПА, об этом сказал член Координационного совета по организации трансплантации органов Минздрава, заведующий отделом хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников Мирджалал Казими.

Он сказал, что в Азербайджане в качестве доноров в основном используются живые родственники. Заведующий отделом отметил, что 1 человек из Казахстана, 9 – из Грузии обратились к ним для трансплантации почек и печени.