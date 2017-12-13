ВС Азербайджана поручается обеспечивать политическую стабильность, общественный порядок и безопасность внутри страны. Информацию распространило агенство АПА.

Отмечается, что это нашло отражение в 4 статье (Основные обязанности Вооруженных Сил) законопроекта «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики».

В статье говорится, что ВС участвуют в обеспечении политической стабильности, конституционного строя, общественного порядка и безопасности внутри страны.

Позднее агентство удалило данную новость.

Вместе с тем, как уточняет портал «Хаккын.аз», согласно последним изменениям, в Конституции Азербайджана под «Вооруженными силами Азербайджана» подразумевается не только Минобороны, но и подразделения других силовых ведомств республики — МВД, МЧС и погранвойск.

И каждое военное соединение Вооруженных сил страны будет исполнять свои функции согласно данному положению. Под формулировкой же «национальные Вооруженные силы принимают непосредственные участие в обеспечении политической стабильности, конституционного строя, общественного порядка и безопасности в стране» подразумеваются именно внутренние войска МВД Азербайджана.

Законопроект будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса 15 декабря.