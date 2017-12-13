Российское издание Комсомольская правда, рассказывая об учебниках истории бывших республик Советского Союза, пишет, что статус своих территорий в составе Российской империи учебники истории Азербайджана оценивают как «колониальный», а русских чиновников — как грабителей:

«Россия стремилась превратить Южный Кавказ, в том числе и Азербайджан, в источник прибыли, добиться господства на Каспийском море, превратив его во внутреннее море России. Природные богатства Азербайджана хорошо были известны русской науке. Не случайно, что правительство Екатерины II связывало присвоение указанных богатств с оккупацией этой страны».

«В Азербайджане, в сравнении с соседними народами, национальный, религиозный и социальный гнет был еще более невыносимым. Все царские чиновники на Кавказе с жадностью присваивали народное добро, оскорбляли национальные чувства людей…»

СССР же, по мнению азербайджанских историков, рухнул из-за межнациональных конфликтов:

«…Советская империя в состоянии общего кризиса социализма восстановила против себя все демократические силы мира, разожгла межнациональные конфликты (поощряла армянскую агрессию), мусульманско-христианское противостояние и рухнула в результате борьбы народов за независимость», — приводит автор абзац из учебника истории для общеобразовательной школы под руководством Т. Велиева.

Армянские ученые проявляют в учебниках истории более взвешенный подход, отмечая и прогрессивные стороны завоевания Россией Закавказья. С одной стороны, это «период колониализма», а с другой — «время расцвета национальной культуры».

А грузинские учебники вхождение в состав Российской империи представляют как вероломство:

«Россия беспрепятственно добилась того, чего Турция и Иран не смогли добиться в ожесточенных боях. Она без всяких осложнений упразднила Картли-Кахетское царство». «Главным для этого периода является национальное движение грузинского народа против российского колониального господства».

СССР тоже, по мнению грузинских историков, «установил российский оккупационный режим»: «Советская власть всеми мерами пыталась принизить грузинское национальное самосознание и самобытность…».