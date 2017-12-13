Саудовская Аравия призвала США отказаться от своего решения о признании Иерусалима столицей Израиля.

Как передает агентство «Анадолу», сегодня во дворце Ямаме в Эр-Рияде состоялось заседание Кабинета министров под председательством короля Салмана бин Абдулазиза ал-Сауда.

По завершении заседания министр культуры и информации Авад бен Салех аль-Авад рассказал официальному информагентству SPA, что Кабмин королевства осудил решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива.

Саудовская Аравия выражает сожаление в связи с принятием США подобного решения, ущемляющего исторические права палестинского народа на Иерусалим, которые были зафиксированы в международном праве, сказал министр.

Королевство призывает США отказаться от данного решения и придерживаться международным принципам для обеспечения прав палестинского народа.