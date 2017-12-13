Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Ахмед аль-Усаймин на встрече со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым выразил признательность за позицию Москвы по Иерусалиму. Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, встреча состоялась накануне в Стамбуле, передает ТАСС.

«Аль-Усаймин выразил признательность за позицию России по проблеме Иерусалима, базирующуюся на принципах международной законности, включая соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», — указали в МИД РФ.

С российской стороны был подтвержден принципиальный подход, заключающийся в признании Восточного Иерусалима столицей независимого палестинского государства, а Западного Иерусалима — столицей Израиля.

«Вопросы окончательного урегулирования проблемы этого города, как и оккупированных палестинских территорий, должны решаться в ходе прямых двусторонних переговоров между израильтянами и палестинцами», — подчеркнули в министерстве.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства.