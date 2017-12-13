Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили отрицает, что хочет быть президентом Украины.

«У меня нет амбиций быть президентом Украины. Президентом Украины однозначно должен быть этнический украинец. Хотя этничность в Украине относительное понятие, но все равно, это должен быть человек, который родился в Украине и всю жить прожил в Украине. Я приехал в Украину очень юным, но тут я не родился и всю жизнь не прожил», – заявил Саакашвили в интервью Настоящему Времени.

При этом, он говорит, что в Украине планирует заниматься политикой.

«Как только в Украине будет нормальная власть, не будет давления на судебную систему, Украина вернет мне гражданство. Я буду заниматься здесь политической деятельностью», – добавил бывший президент Грузии.