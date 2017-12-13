В США официально запретили использовать продукты компании Kaspersky Lab в правительственных структурах, передает Reuters.

Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который подписал президент Дональд Трамп. Запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства страны.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил запрет на использование американским федеральным ведомствам программного обеспечения компании Евгения Касперского.

Министерство внутренней безопасности США призвало госучреждения отказаться от антивируса компании, обосновав это тем, он представляет угрозу нацбезопасности страны и может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам США.