Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор суда первой инстанции в отношении ученого-азербайджанца Ахмеда Резы Джелали.

По информации информационного ресурса иранской диаспоры İranWire, мать осужденного ознакомилась с копией решения суда, которую ей представил адвокат.

Отметим, что в октябре этого года суд первой инстанции обвинил Джелали в шпионаже на том основании, что он снабжал Моссад данными об иранских ученых-атомщиках.

По информации СМИ, истинной причиной судебного приговора стал отказ Джелали от негласного сотрудничества с секретными службами. По словам матери осужденного, он добивается открытого и гласного судебного процесса по его делу: «Если мой сын виновен, пусть об этом скажут принародно. Мы требуем лишь этого».

Отметим, что Джелали получил докторскую степень по исследованию стихийных бедствий в стокгольмском университете, после чего занимался научными исследованиями в Швеции, Италии и Бельгии.

Суд по его делу был проведен 24 сентября и продолжался 2 минуты. Приговор был оглашен 21 октября, пишет Vesti.Az.