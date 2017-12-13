Проект «Кино Mail.Ru» провел исследование, по результатам которого составил портрет типичного поклонника фантастической саги «Звездные войны». Об этом сообщает «Лента.ру».

«В целом, типичный зритель «Звездных войн» — мужчина 25-34 лет. Эта возрастная категория оценивает знаменитую франшизу чаще и ставит наиболее высокие оценки», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в России серия фильмов наиболее популярна среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара и Владивостока.

«Мы видим, что среди двадцатилетних, так называемого поколения Z, интерес к «Звездным войнам» — минимальный. Мы сравнили эти данные с другими фильмами о приключениях в космосе. Среди возрастной группы до 24 лет безоговорочно лидируют экранизации комиксов Marvel — обе части «Стражей Галактики» и третий «Тор». На данный момент «Звездные войны» — киносерия больше «олдскульная», но, возможно, через пять-шесть лет все изменится, так как Disney активно развивает эту киновселенную», — подчеркнула руководитель проекта «Кино Mail.Ru» Екатерина Староверова.

Также стало известно, что женщины оценивали, например, седьмой эпизод серии в два раза реже мужчин. Любимой частью франшизы у россиян оказалась стала «Атака клонов».