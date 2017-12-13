Определились главные тренеры сборных Азербайджана по футболу различных возрастных групп.

Как сообщается на сайте АФФА, сборные U-20 и U-21 возглавил Рашад Садыхов, U-19 – Вугар Мамедов, U-18 – Заур Гашимов, U-17 – Рамин Гулиев.