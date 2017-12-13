За январь-ноябрь текущего года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 9 828 автомобилей, что на 5 008 ед. или в 2,04 раза больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как передает АПА, из них 169 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 8 577 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 1 014 – грузовые автомобили, 68 – автомобили спецназначения.