Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет в Турции внеочередное заседание, на котором обсудит решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

В рамках заседания, намеченного на 13 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с лидерами исламских стран, чтобы обсудить шаги, которые необходимо предпринять по этому вопросу, пишет «Анадолу».

После заседания будет опубликована итоговая декларация.

В заседании примут участие представители 48 стран. 16 стран будут представлены на заседании на уровне глав государств (Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Индонезия, Палестина, Гвинея, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Ливан, Сомали, Судан, Того, Иордания и Йемен). Джибути, Малайзия и Пакистан будут представлены на уровне премьер-министров. Коморские острова будут представлены на уровне госсекретаря, Оман — вице-премьера, Казахстан и Узбекистан — на уровне спикеров парламентов.

Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), имеющую статус наблюдателя в ОИС, будет представлять президент Мустафа Акынджи. Венесуэлу на заседании в качестве почетного гостя представит президент Николас Мадуро.