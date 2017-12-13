Азербайджан стал первым из стран СНГ, который решился бросить вызов кадровым решениям Москвы на постсоветском пространстве. Баку не согласился с назначением Георгия Зуева, занимающего в ведомстве Сергея Лаврова должность заместителя директора департамента кадров, новым послом России в Азербайджане. Кандидатура Зуева была утверждена Госдумой еще в июле, однако МИД РФ так и не получил от Баку агреман на его назначение. Об этом, как сообщает Minval.az, пишет российское издание The New Times.

Впервые информация об этом в Азербайджане прошла по негосударственным новостным ресурсам в конце ноября, тогда как официоз хранил молчание. По словам дипломатических источников NT в Баку, в окружении президента Азербайджана Ильхама Алиева было решено «не выносить вопрос в публичную сферу, а вместо этого дать Москве время на поиск новых кандидатур».

Москва отказ Азербайджана согласиться с назначением Зуева также официально не комментировала.

Посольская тема, по информации источников NT, всплывала в ходе встречи Сергея Лаврова, нанесшего визит в Баку 19 ноября, с Ильхамом Алиевым. В результате Москва окончательно удостоверилась, что Зуева в Баку не примут и вопрос с новым кандидатом лучше не затягивать. Буквально через несколько дней после возвращения Лаврова из Баку президент Путин подписал указ об освобождении от должности прежнего российского посла в Азербайджане Владимира Дорохина, проработавшего в закавказской республике с 2009 года.

Издание напоминает, что 6 декабря официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова сообщила, что до следующего года исполнять обязанности посла России в Азербайджане будет временный поверенный в делах Олег Мурашев.

«Сейчас рассматриваются несколько кандидатур на должность посла России в Азербайджане, — отмечала Захарова. — После выбора конкретного дипломата его кандидатура должна быть утверждена в Госдуме. До этого момента никто из дипломатического или депутатского корпуса не имеет права раскрыть имя кандидата».

Вместе с тем, как пишет издание, в конце ноября глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, отвечая на вопрос азербайджанского новостного ресурса, заявил, что на должность главы дипмиссии РФ в Баку рассматривается кандидатура дипломата, работающего в настоящее время в одной из столиц СНГ. При этом Калашников умолчал о том, что Дума еще летом утвердила послом Зуева.

Источники NT на Смоленской площади информацию Калашникова о новой кандидатуре на пост главы дипмиссии в Баку не подтвердили.

Другой источник NT, развивая ту же тему, пояснил: после того как Дума минувшим летом утвердила кандидатуру Зуева, в азербайджанских политических кругах появилась информация, что тот придерживается «проармянских взглядов» в Карабахском вопросе, причем информация, по некоторым данным, шла из посольства США в Баку.

По другим данным, азербайджанскую сторону насторожила нынешняя должность Зуева в системе МИДа.

«Человек без знания Кавказа и адекватного дипломатического опыта — какая-то слишком темная лошадка, к тому же кадровик, наверняка выходец из «конторы», — заметил в разговоре с NT на условиях анонимности один азербайджанский чиновник, добавив, что лично ему так и не удалось разыскать ни фотографии Зуева, ни подробностей его послужного списка».

В свою очередь, европейский дипломатический источник NT в Баку заявил, что причины для недовольства Ильхамом Алиевым у Москвы есть. По его данным, Путин очень хочет, чтобы Азербайджан со своими нефтедолларами вступил в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и тем самым приподнял бы невысокий престиж организации: «Намеки на этот счет уже были сделаны, в том числе во время последней встречи Путин-Алиев 1 ноября в Тегеране. Но Алиев тянет с ответом».

Minval.az