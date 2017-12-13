Отказ Азербайджана согласовать кандидатуру Георгия Зуева на должность российского посла в Баку можно считать чрезвычайной ситуацией. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал бывший замминистра иностранных дел, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Кунадзе.

«Это достаточно редкая вещь. Отказ в выдаче агремана послу другой страны – это, конечно же, я бы сказал, чрезвычайное пришествие», — подчеркнул он.

Вместе с тем Г.Кунадзе обратил внимание, что, как правило, если существуют основания предполагать, что могут возникнуть трудности с получением агремана, кандидатуру посла предварительно обсуждают с Министерством иностранных дел той страны, где ему предстоит работать. Он не исключает, что российская сторона ожидала от Азербайджана автоматического одобрения кандидатуры Г.Зуева.

«Обычно страны делают все, что от них зависит, чтобы избежать таких ситуаций. Здесь, значит, не сработало. А может быть, никому и в голову не могло прийти, что Азербайджан откажет», — отметил он.

По словам Г.Кунадзе, в среднем с момента запроса агремана до его выдачи проходит около двух недель.

Г.Кунадзе также отметил, что подбор кандидата на такую должность может занимать продолжительное время.

«Это все сугубо индивидуально – кого-то назначили на следующий день, а кого-то долго обсуждают, потому что есть какие-то колебания. Мы не представляем себе и не можем в принципе знать о неформальных процессах согласования кадровых назначений», — добавил он.

Ранее стало известно, что Азербайджан не согласился с назначением Георгия Зуева послом России в Баку. По данным СМИ, Госдума утвердила его кандидатуру еще летом, однако азербайджанская сторона так и не направила в МИД РФ агреман на назначение.