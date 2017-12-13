США не приемлют военное вторжение России в Украину и не снимут санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на политическом форуме Атлантического совета в Вашингтоне.

«Президент США осознает важность рабочих отношений США и России, но мы не можем принять вторжение России в Украину, и наш приоритет – положить конец насилию на востоке Украины. В других областях мы ищем кооперацию в общих контртеррористических интересах», – сказал он.

Тиллерсон повторил, что санкции, наложенные на Россию США и ЕС, не будут отменены до восстановления территориальной целостности Украины.