Более половины россиян планируют прийти на выборы главы государства, которые предварительно намечены на 18 марта 2018 года: 28% респондентов будут голосовать «совершенно точно», 30% — «скорее всего», сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Почти каждый пятый не собирается участвовать в голосовании: 10% россиян уверены, что не примут участия в выборах, 9% сомневаются, что будут голосовать.

Еще 20% респондентов пока не знают, будут голосовать или нет.

В ходе исследования респондентам также был задан вопрос: «Если бы в избирательном бюллетене на выборах президента России были следующие кандидаты, стали бы вы голосовать на этих выборах, и если да, за кого из этих кандидатов вы бы проголосовали?»

Наибольшей поддержкой россиян пользуется действующий глава государства Владимир Путин — за него готов проголосовать 61% респондентов в целом и 75% тех, кто готов принять участие в голосовании.

Далее следуют: лидер ЛДПР Владимир Жириновский (его поддерживают 8% россиян в целом и 10% тех, кто готов голосовать), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (6% и 7% соответственно), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (по 2%).

По 1% россиян в целом и тех, кто готов прийти на выборы, намерены голосовать за председателя Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, телеведущих Ксению Собчак и Екатерину Гордон.

Бизнес-омбудсмена Бориса Титова готовы поддержать менее 1% россиян в целом и тех, кто планирует прийти на выборы.

Опрос проведен 1-5 декабря среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Опрос был проведен до того, как Путин публично объявил о своей готовности участвовать в президентских выборах в качестве кандидата.