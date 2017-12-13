На заседании комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ принят доклад депутата от Азербайджана Вюсала Гусейнова под названием «Ужесточение международных правил против торговли принадлежностями, используемыми для пыток и смертной казни».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Гулиев представил доклад на сегодняшнем заседании комитета.

Документ будет обсуждаться на зимней сессии ПАСЕ.

«Устрашающий арсенал инструментов для пыток все еще производится, продается и продвигается в ряде государств-членов Совета Европы. Парламентская ассамблея не может согласиться с тем, что компании или другие лица, либо организации в государствах-членах Совета Европы были вовлечены в торговлю товарами, используемыми для смертной казни, пыток, а также бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или наказания», — заявил Гусейнов, представляя доклад в Париже 12 декабря.

«Я считаю, что являясь мировым пионером в деле отмены смертной казни и применения запрета на применение пыток, Совет Европы должен играть ведущую роль в этой области, как в политическом, так и техническом плане. Это может быть осуществлено посредством поддержки Альянса за торговлю без пыток, сотрудничества с ЕС по его внедрению этого в государствах-членах Совета Европы и оказания технической помощи тем государствам-членам, которые стремятся к этому», — отметил он.