В первый год президентства Дональда Трампа США не могут занести в свой актив ни одной победы на дипломатическом уровне, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время закрытой встречи с сотрудниками своего ведомства. Его слова передаёт «Лайф» со ссылкой на агентство Associated Press.

Между тем Тиллерсон отметил, что «дипломатия не так проста».

Также сообщается, что госсекретарь проводит в своём ведомстве, Госдепартаменте, реорганизацию штата. Она, по его словам, подразумевает сокращение персонала и ликвидацию ряда управлений.