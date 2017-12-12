«Я буду соблюдать закон, но я никак не буду уважать эту прокуратуру», — сказал Саакашвили в эфире телеканала ZIK.
Дата: 2017/12/12 22:47
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
154
Новости друзей
Другие новости раздела
Саакашвили не прочь получить кресло украинского премьера
Он отметил, что готов взять ответственность за нормальное правительство Украины
В Санкт-Петербурге прошла акция памяти Гейдара Алиева
Собравшиеся почтили память выдающегося политического деятеля современности и возложили цветы к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа
В Астрахани почтили память Гейдара Алиева
Сегодня в Астрахани прошли мероприятия, посвящённые памяти президента Азербайджана Гейдара Алиева — выдающегося политического деятеля, общенационального лидера
Петросян: Власти привыкают к мысли, что бедность является частью жизни
Затем он добавил: «Циничные подходы властей Армении показывают, куда мы движемся на самом деле»
Год Нисанов и Зарах Илиев намерены построить торговый центр в Химках
Для реализации нового проекта бизнесмены приобрели три земельных участка на МКАД
Посол США в Грузии: Вашингтон ждет от Украины справедливого процесса над Саакашвили
Государственный департамент США внимательно следит за событиями в Украине, связанными с экс-президентом Грузии, лидером партии »Рух нових
Кремль передает твиты Трампа Путину
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле воспринимают твиттер президента США Дональда Трампа как
В Кремле с волнением наблюдают за высказываниями Саакашвили
В Кремле с большим волнением наблюдают за действиями экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила
Помощник Путина назвал «Роскосмос» «ни фига не зарабатывающим»
Корпорация «Роскосмос» не умеет зарабатывать деньги, считает помощник президента России Андрей Белоусов. Об этом сообщает РБК.