Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что явится на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, который назначен на 18 декабря.

«Я буду соблюдать закон, но я никак не буду уважать эту прокуратуру», — сказал Саакашвили в эфире телеканала ZIK.