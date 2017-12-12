12 декабря азербайджанцы, проживающие в Санкт-Петербурге, собрались у дома номер 6 на Гороховой улице, у памятной доски, установленной в честь выдающегося политического и государственного деятеля, великого лидера Гейдара Алиева. В этом доме располагалась высшая школа Министерства государственной безопасности СССР, где в 1949-1950 годах учился Гейдар Алиев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, собравшиеся почтили память выдающегося политического деятеля современности и возложили цветы к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа. В церемонии приняли участие общественные деятели, главы и члены азербайджанских общественных организаций города.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева. Выступивший на церемонии генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов рассказал о жизни и деятельности Гейдара Алиева, роли общенационального лидера в становлении современного Азербайджанского государства.

На мероприятии также выступил председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев.