Сегодня в Астрахани прошли мероприятия, посвящённые памяти президента Азербайджана Гейдара Алиева — выдающегося политического деятеля, общенационального лидера дружеского прикаспийского государства. В них приняли участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин, заместитель главы исполнительной власти Наримановского района города Баку Рашид Агаев.

Александр Жилкин, Рашид Агаев, руководители города Астрахани, представители общественных организаций, астраханцы возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву в сквере, который носит его имя. Далее на улице Бакинской астраханский губернатор и заместитель главы исполнительной власти азербайджанской столицы осмотрели ход строительства Азербайджанского делового центра. Это — очередной проект Фонда Гейдара Алиева, договорённость о реализации которого была достигнута в ходе работы седьмого российско-азербайджанского межрегионального форума в ноябре 2016 года.

Общая площадь застройки составляет 5 тыс. квадратных метров. В многофункциональном пятиэтажном здании разместятся выставочный зал, конференц-зал, просторные офисные помещения, мини-отель с комфортабельными номерами. Объект будет оборудован современными техническими средствами для проведения различных публичных мероприятий. Центр станет удобным местом для установления прямых контактов и организации встреч представителей делового мира, ведения переговоров и совершения сделок.

На сегодняшний день основные монолитные, а также внешние отделочные работы окончены. Полным ходом осуществляется благоустройство прилегающей территории и внутренняя отделка здания. Открытие Азербайджанского делового центра запланировано на весну 2018 года.

В средней школе № 11 имени Гейдара Алиева Александр Жилкин и Рашид Агаев приняли участие в мероприятии, посвященное памяти президента Азербайджана.

Астраханский губернатор назвал Гейдара Алиева человеком, который заботился о будущем своего народа «вносил большой вклад в развитие добрососедских, комфортных отношений с соседними странами, и прежде всего – с Россией». Александр Жилкин отметил, что в самый тяжелый период после развала СССР, возглавив страну, Гейдар Алиев сумел за короткий промежуток времени разработать и успешно реализовать программу поступательного развития Азербайджана.

«Я часто бываю в этой прекрасной стране и вижу, что там на подъёме экономика, сельское хозяйство, промышленность, культура, — рассказал Александр Жилкин школьникам. -Мы чтим память этого выдающегося политика, продолжаем тесное сотрудничество с последователем его идей – нынешним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который так же, как и его отец, умеет выстраивать дружеские отношения с соседями, в том числе – с Астраханской областью».

Глава региона отметил важность проектов, которые реализует в Астраханской области Фонд, носящий имя Гейдара Алиева. Благодаря деятельности Фонда в Астрахани проведена реконструкция городской школы № 11, построен детский сад, мост Дружбы, появился детский городок, установлен памятник святому князю Владимиру и благоустроена прилегающая территория перед храмом в его честь.

Отреставрированная шесть лет назад астраханская школе № 11 – один из первых проектов Фонда Гейдара Алиева, напомнил в своём выступлении заместитель главы исполнительной власти Наримановского района города Баку Рашид Агаев. «Когда семь лет назад, до реконструкции, мы вошли в это здание, стало понятно, что предстоит большая работа, — сказал он.- А теперь это одна из самых красивых школ в Астрахани, где хороший педагогический коллектив, прекрасные ученики».

Почётный гость из Азербайджана призвал ребят следовать примеру Гейдара Алиева, быть достойными памяти этого великого азербайджанского лидера. «Нас связывают с Астраханской областью хорошие дружеские отношения. Объекты, возведённые за эти годы Фондом Гейдара Алиева, стали символами Астрахани, её достопримечательностями, — заявил он. — Впереди у нас немало совместных проектов, и у меня нет никаких сомнений в том, что они будут успешно реализованы».