По меньшей мере 18 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Керман на востоке Ирана, передает во вторник ТАСС со ссылкой на агентство Irna.

По его данным, в некоторых деревнях нарушено электро- и водоснабжение, несколько домов получили серьезные повреждения.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 12:13 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 49 км к северу от города Керман — административного центра одноименной провинции. Очаг залегал на глубине 12 км.

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