Моноблок iMac Pro поступит в продажу в четверг, 14 декабря. Информация о дате старта продаж появилась на сайте Apple, пишет «Лайф».

Купертиновцы не объявляли о дате журналистам, информация об этом просто появилась на сайте компании. Остаётся неизвестным, можно ли будет приобрести компьютер уже в этот день или в четверг только откроется предзаказ. По слухам, Apple уже проинструктировала своих сотрудников по всему миру на тему iMac Pro. Инсайдеры сообщают, что компания планирует отправить покупателям первую партию моноблоков до конца года.

iMac Pro станет самым мощным компьютером в линейке Apple. Моноблок получит 27-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 5К, 8-, 10- или 18-ядерный процессор Xeon, до 32 Гбайт оперативной памяти, графический процессор Radeon Pro Vega 56 с 2 Гбайт памяти и SSD-накопитель на 1 Тбайт. Стоимость iMac Pro стартует с 4999 долларов.