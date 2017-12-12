В Баку проводится 11-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерации.

Как сообщает сайт МО АР, перед началом пленарного заседания, участники почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В ходе двухдневного заседания стороны рассмотрят текущее состояние военно-технического сотрудничества и обсудят основные направления деятельности на 2018-й год.

По итогам заседания будет подписан протокол.