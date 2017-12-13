Второй этап переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, на котором будет обсуждаться переходный период после Brexit, начнется уже в январе 2018 года, заявил журналистам высокопоставленный источник в ЕС, передает РИА Новости.
Второй этап переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, на котором будет обсуждаться переходный период после Brexit, начнется уже в январе 2018 года, заявил журналистам высокопоставленный источник в ЕС, передает РИА Новости.
Дата: 2017/12/13 0:47
Раздел: Мир
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