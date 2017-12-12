Пассажиры аварийно севшего в Баку самолета авиакомпании British Airways вылетели в Лондон, сообщили Trend во вторник в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Авиакомпания приняла решение прислать за пассажирами другой самолет.

«Он прилетел в Баку, забрал пассажиров, и они уже находятся на пути в Лондон. Что касается аварийно севшего Boeing-777, то он вылетит из Баку, когда экипаж будет готов», — сказали в аэропорту.

Напомним, что вчера вечером самолет Boeing-777 авиакомпании British Airways, следовавший рейсом Мумбаи-Лондон, совершил аварийную посадку в Баку по причине задымления кабины.