Анкара ставит под сомнение намерение Москвы вывести военный контингент из Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«У России и так в Сирии две базы, и военнослужащие, дислоцированные в разных районах этой страны. В регионе есть и базы США. Так что заявления о выводе из Сирии российского контингента звучат не совсем реалистично», — сказал Чавушоглу, комментируя в интервью турецкому телеканалу NTV заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия выведет военный контингент из Сирии.

Как передает «Анадолу», министр напомнил, что Россия и ранее выводила своих военнослужащих из Сирии, а затем вновь вводила, увеличив их численность.

«Так или иначе, достигнут значительный прогресс в борьбе с террористами ИГИЛ в Сирии. Режим Башара Асада, Иран и Россия сконцентрировали внимание на других вопросах», — отметил Чавушоглу.