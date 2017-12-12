НАТО «продлила полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга до сентября 2020 года».
Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении штаб-квартиры альянса.
НАТО «продлила полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга до сентября 2020 года».
Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении штаб-квартиры альянса.
Дата: 2017/12/12 16:46
Раздел: Мир
Просмотров:
127
Об этом заявил высокопоставленный источник в ЕС
Документ будет обсужден на зимней сессии организации
Об этом он заявил во время визита в Словакию
Палестинское движение рассчитывает на отмену этого решения
США обеспокоены возможным приобретением Турцией С-400 у России
В некоторых деревнях нарушено электро- и водоснабжение, несколько домов получили серьезные повреждения
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован
На борту самолета Boeing-777 находились 135 пассажиров и 17 членов экипажа
Американский словарь Merriam-Webster назвал »феминизм» словом 2017 года в США. Об этом сообщается на официальном портале издания.