Своим заявлением «Эль-Кудс (Иерусалим) вот уже три тысячелетия является столицей Израиля» Беньямин Нетаниягу задал тренд, и его сразу подхватили сионисты и другие иудейские радикалы. Спорное суждение оказалось маслом по сердцу не только многочисленным сторонникам сионизма в России, но и активу альма-матер кремлевской пропаганды — Российскому Государственному каналу «Россия 1», благо Владимир Соловьев и его дежурная команда не дремлют. Сие напомнило нахально-бесстыдное заявление самого Соловьева о том, будто армяне тысячелетиями живут в Карабахе.

Просматривается удивительная синхронизация в распространении фальши о сути палестинского и карабахского конфликтов, в разборе которых телеведущий охотно предоставляет эфир небезызвестным Евгению Сатановскому и Семену Багдасарову. Неустанные титаны колючей и вырванной из большого контекста пропаганды в привычном телевизионном формате уж очень себя вольготно чувствуют. Невозможно не заметить, что понятие самоцензура обошла их стороной за тысячи миль.

Создается впечатление, что участники программы в вечер понедельника задались целью скрасить провал европейского турне израильского премьера, и лучшим для этого средством стало выливание ушат грязи не только на арабов, но и всех мусульман, которые поддерживают справедливое сопротивление палестинского народа. Больше всех досталось турецкому президенту Реджепу Эрдогану ввиду его резких заявлений в адрес Вашингтона и Тель-Авива.

Язвительный тон хулителей не оставил сомнений относительно видений, которых придерживаются герои программы. Время от времени этих двух из шести экспертов заносило настолько далеко, что ведущему приходилось возвращать их в лоно заглавной темы. Передача-то была посвящена победе российского оружия в Сирии. Но все равно Сатановский и Багдасаров находили поводы, чтобы выстреливать в свои цели сквозь призму откровенной ненависти к исламскому миру.

У первого судьба Эль-Кудса оказалась прима-темой, который и так, и этак обволакивал суждения на характерный манер, чтобы выглядеть убедительным. А у второго подавление тюркского проскальзывало из всех мыслей, чем он и показывал, насколько сознание поражено дашнакским мракобесием и человеконенавистничеством. И тоже, мягко говоря, попеременно ударялся в пророссийский сусальный подхалимаж, чтобы оправдать появление в соловьевском шоу с тухлым товаром.

Не первый раз, наматывая сопли на кулак, легко уходил от красной нити, замешивая откровенную провокацию субъективными суждениями. Причем, делалось это в тот самый момент, когда главный субъект телепрограммы, (ради которого и собрались эксперты в студии), Владимир Путин находился еще в Турции. В гостях у Эрдогана он обсуждал с коллегой не только двусторонние связи, но и судьбу региона, где Москва все еще чувствует себя дискомфортно, невзирая на успешное выполнение поставленной задачи.

Россия чувствует груз старых упущений, эхом отдающихся на позиции страны в ключевых регионах мира. Ее выдавливали из важных пространств, и она легко соглашалась с ролью изгоя. Чтобы не наступать на старые грабли, ей необходим ясный и внятный прогноз о развития процессов в той же самой ближневосточной зоне, где всегда знойно и тесно. Перелом на сирийском фронте очень важен с точки зрения перегруппировки сил, избавления от ошибок прошлого. Потому важно стратегическое планирование, о чем должны говорить компетентные эксперты. Им по долгу выполняемого дела важно оставаться в русле актуального, а не перебарщивать с продвижением корпоративных идей.

Круг специалистов первого ряда, как правило, обязан предлагать политической элите выверенные расчеты на основе опережающих решений. Но когда люди, причисляющие себя к этой когорте, а их обществу в таком амплуа и представляют авторы всевозможных шоу наподобие Соловьева, ударяются в отсебятину, получается настоящий китч. Оперируя провокативными выкладками вроде того, дескать, Трамп заварил иерусалимскую кашу лишь потому, что на Ближнем Востоке угрожающе сокращается христианское население, они ведут процесс в никуда.

Не имеет смысла удивляться убогим сентенциям таких базарных знатоков Востока, как Багдасаров, когда он утверждает, что в связи с нарастанием напряженности надо бить не в набат, а по Турции. Не стоит также гадать, насколько больной и абсолютно невостребованный реваншизм вписывается в концепцию российского участия в ближневосточных делах. Но одно просматривается с очевидностью – с таким лично мотивированным багажом экспертного пула нужно готовиться не к дипломатическим коллизиям, а к войне.

Евгений Сатановский, не отстающий от коллеги, в адрес которого за одну передачу не один раз озвучил одобрительные возгласы, грешит тем же субъективизмом. Правда, у него своя эпатажная манера. Говорит сдержанно, не повторяя крикливый стиль Багдасарова, но в опять же в ненавистническом тоне с использованием уничижительных эпитетов дна. По нему получается, что саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС), созванный по инициативе Эрдогана, а его страна ныне председательствует в общемусульманской структуре, есть пустая трата сил и времени.

Сатановские, багдасаровы, соловьевы и иже с ними на духу не соглашаются с пониманием данности, согласно которой исламская солидарность в состоянии найти в себе силы для перевода дипломатии слов в плоскость решительных действий. При ясных обстоятельствах, когда Дональд Трамп ради спасения своего положения в американской политике наводит тень на плетень, таранно идет на создание точки ожесточенной напряженности, рупоры дашнаков и сионистов, не стесняясь публики, льют грязь на полуторомиллиардную мусульмаснкую умму, видя в ней антипода так называемого цивилизованного человечества.

Наличие тактического перевеса у стороны, обслуживающей интересы глобального зла, еще не есть повод праздновать победу. Те, кто пеною у рта талдычит о тесячелетней столичной эпопее города, или не знают историю, или ее заведомо отвергают. Героические дни Эль-Кудса не забылись, подвиги Султана Салахаддина, турецких правителей сохранили святыню трех религий для всех. Это неоспоримое свидетельство, повествующее о том, что золотые времена вечного города не только остались в прошлом. Подстрочник ныне происходящих перемен дает четкое понимание всем, кто хорошо усвоил уроки истории.

Продолжение следует.

Тофик Аббасов

Minval.az