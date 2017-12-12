На Вооруженные силы Азербайджана возлагаются новые обязанности.

Как сообщает АПА, в 10 пункте 4-ой статьи нового законопроекта «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики» (Основные обязанности Вооруженных Сил) говорится, что в своей деятельности Вооруженные силы должны будут обеспечивать информационную безопасность.

Согласно пункту 15 статьи, на Вооруженные силы также возлагается обязанность бороться с международным терроризмом и организованной преступностью.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 декабря.